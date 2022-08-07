Найден причастный к возникновению болезни Альцгеймера ген Американские биологи нашли протоонкоген, причастный к возникновению болезни Альцгеймера

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Американские учёные из Школы медицины Маунт-Синай в рамках нового исследования пришли к выводу, что активность генов микроглии (иммунных клеток в головном мозге) регулируется протоонкогеном SPI1, который причастен к возникновению болезни Альцгеймера. В исследовании приняли участие 150 доноров, у которых взяли образцы свежей ткани головного мозга, полученной путем биопсии или при вскрытии. Работа биологов была опубликована в издании Nature Genetics.

Активность генов микроглии регулируется протоонкогеном SPI1, который причастен к возникновению болезни Альцгеймера, — сказано в работе учёных.

Отмечается, что взятые образцы принадлежали как здоровым, так и болеющим Альцгеймером людям. По словам биологов, изменение активности гена SPI1 меняет работу других генов, что приводит к перестраиванию работы микроглии.

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