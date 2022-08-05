Названы главные симптомы COVID-19 в нынешнюю волну Вирусолог Волчков рассказал про главные симптомы COVID-19 в нынешнюю волну

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Вирусолог Павел Волчков заявил, что при идущем в данный момент подъёме заболеваемости COVID-19 люди чаще всего испытывают типичные ОРВИ-симптомы, среди которых боль в горле, отёк и насморк. Эксперт при этом уточнил, что при более тяжёлом течении болезни может быть высокая температура. Он добавил, что подобные симптомы проявляются у людей, которые либо болели, либо проходили вакцинацию, пишет URA.RU.

Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы бы получили и при других острых респираторных сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отёк, насморк. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались, — рассказал Волчков.

По словам специалиста, люди, которые не болели и не вакцинировались, могут заболеть в более тяжёлой форме, например может образоваться лёгочная пневмония.

Психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер в статье для Psychology Today ранее заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию. Эксперт пояснила, что нужно выделить один день, когда человека будут меньше всего беспокоить, и сфокусироваться на своих ощущениях. Она предупредила, что в первое время практики данного метода человек может почувствовать тревогу, так как нарушается привычный ритм загруженного дня.