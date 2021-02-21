В YouTube-канале Белого дома отключили возможность комментировать видео

https://static.news.ru/photo/4eda1f1e-746f-11eb-ae9a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В официальном аккаунте Белого дома в YouTube отключили возможность оставлять комментарии под видео.

Кто принял решение об отключении функции комментирования (владелец аккаунта или администрация видеохостинга), неизвестно. В администрации президента США пока никак не отреагировали на изменения. В настоящее время в разделе комментариев отображается пометка «Комментарии отключены».

Как сообщал NEWS.ru, Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») скрыли счётчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина на видеохостинге YouTube. Это произошло уже второй год подряд.

Ранее руководство видеохостинга рассматривало возможность дать авторам право самостоятельно решить, хотят ли они видеть отрицательную реакцию зрителей. Для этого предполагалось ввести функцию деактивации дизлайков.