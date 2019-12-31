Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») вновь скрыли счётчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина на видеохостинге YouTube. Это происходит уже второй год подряд.
Под видео и у
В свою очередь телеканал
Поздравление Путина на
В 2019 году под новогодним обращением Путина в YouTube поначалу была возможность оставлять комментарии и ставить лайки и дизлайки. Однако в середине дня 1 января, когда дизлайков стало больше, Первый канал и ВГТРК скрыли их и отключили комментарии.
Ранее NEWS.ru писал, что руководство видеохостинга рассматривало возможность дать авторам право самостоятельно решить, хотят ли они видеть отрицательную реакцию зрителей. Для этого предполагалось ввести функцию деактивации дизлайков.
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