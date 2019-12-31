https://static.news.ru/photo/6662729c-2ca1-11ea-a114-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») вновь скрыли счётчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина на видеохостинге YouTube. Это происходит уже второй год подряд.

Под видео и у Первого канала , и у ВГТРК есть кнопки «Нравится» и «Не нравится», однако показатели этих параметров не отображаются. Комментарии под видео также отключены.

В свою очередь телеканал НТВ также отключил возможность комментирования, но счётчики под обращением Путина оставил. На момент публикации новости оно набрало 4,9 тысячи отметок «Нравится» и 17 тысяч «Не нравится».

Поздравление Путина на RT положительно оценили 3,4 тысячи пользователей, негативно — 3,1 тысячи. На телеканале « 360 » соотношение — около 250 и 1,4 тысячи соответственно.

В 2019 году под новогодним обращением Путина в YouTube поначалу была возможность оставлять комментарии и ставить лайки и дизлайки. Однако в середине дня 1 января, когда дизлайков стало больше, Первый канал и ВГТРК скрыли их и отключили комментарии.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство видеохостинга рассматривало возможность дать авторам право самостоятельно решить, хотят ли они видеть отрицательную реакцию зрителей. Для этого предполагалось ввести функцию деактивации дизлайков.