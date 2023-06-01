«На X»: Маск подтвердил планы ребрендинга ​​Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга ​​соцсети Twitter в Х

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу социальной сети. Предполагается, что на смену нынешнему названию и логотипу в виде синей птички может прийти буква Х. Об этом Маск сообщил на своей личной странице.

Правда, — написал он, комментируя соответствующее сообщение T(w)itter Daily News.

В апреле сообщалось о поглощении Twitter Inc. компанией Х Corp., зарегистрированной Масков в Неваде в марте текущего года.

В среду, 31 мая, в интервью The Babylon Bee Talks Маск сообщил, что «верит в описательные бренды», а Х в данном случае «может значить что угодно». Предприниматель подчеркнул, что его видение социальной платформы как площадки для размещения видео, фото и текстов крупного формата расходится с изначальной задумкой создателей сети как инструмента обмена короткими сообщениями. В этой связи Маск допустил, что Twitter может оказаться «неправильным брендом» для его проекта.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск приобрел компанию осенью 2022 года. Сделка была оценена в $44 млрд.

Ранее сообщалось, что разработчики социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) в июне текущего года планируют запустить текстовое приложение — аналог Twitter. По данным СМИ, в настоящее время приложение тестируют сами разработчики, а также некоторые селебрити. Отмечается. что новый сервис не станет частью Instagram, однако аккаунты в двух приложениях можно будет связать.