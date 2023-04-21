На Украине обвинили США в собственных проблемах Foreign Policy: украинские власти обеспокоены малым количеством западных танков

Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины

Украинские власти обеспокоены тем, что США дали недостаточно оружия, сообщил обозреватель Foreign Policy Джек Детш. По его словам, в Киеве считают поставки боевой техники «крупицами».

Детш подчеркнул, что в киевских коридорах власти озабочены тем, что западные страны поставили слишком мало танков и слишком поздно. Проявилась и другая проблема — немецкие танки Leopard поставили из восьми стран и они стреляют разными снарядами, отметил журналист.

У Украины старое оружие, — сказала депутат Рады Александра Устинова.

Она добавила, что Вашингтон передал Украине «гораздо меньше, чем [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный просил у Пентагона», а ВСУ получают военную помощь «по крупицам».

Мы, как военные, хотим, чтобы у нас было все оружие уже сейчас, но в нынешней ситуации это невозможно. Конечно, нам нужны самолеты, но, честно говоря, это не вопрос ближайших месяцев, — цитирует издание представителя ВСУ.

Ранее руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин сообщил, что в России создали специальные противотанковые группы по борьбе с западной бронетехникой в зоне действия спецоперации. По его словам, разработаны методички и организована методика выполнения задач. Он назвал создание групп уничтожения западной бронетехники большой государственной системной работой.