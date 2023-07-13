«Мясо для мясорубки»: в США оценили перспективы Украины после саммита НАТО Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина близка к коллапсу после саммита НАТО в Вильнюсе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине грозит коллапс после саммита НАТО в Вильнюсе, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube. Он подчеркнул, что Украина представляет собой на данный момент «мясо для мясорубки».

После Вильнюса у Украины должно быть понимание, что все, что она из себя представляет — это мясо для мясорубки. <...> Если вы украинец, для вас это ужасная, деморализующая правда. Я думаю, мы скоро увидим, как эта страна стремительно движется к моменту своего коллапса, — сказал он.

До этого Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявления о том, что Альянс носит исключительно оборонительный характер. У него возник вопрос: если это так, почему Москва беспокоится о границах с Финляндией?

12 июля глава Минобороны Британии Бен Уоллес заметил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом. По его словам, для оказания Киеву военной помощи иногда приходится уговаривать страны жертвовать собственными запасами или «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

До этого стало известно, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации.