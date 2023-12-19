«Мы тебя бросаем, удачи»: в США указали на оговорку Байдена по Киеву Джонсон: Байден уже намекнул Зеленскому на выход из конфликта

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В риторике президента США Джо Байдена заметны изменения, которые намекают на скорый выход Вашингтона из конфликта на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению аналитика, лидер Штатов уже озвучил будущий отход во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заметьте, как было раньше: «Мы [США] с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!» А теперь Байден на прошлой неделе [сказал]: «Мы с вами столько, сколько сможем». «Столько, сколько сможем» означает: «Мы [США] уже купили билет на выход, мы бросаем тебя [Зеленского], удачи», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживаются и американские СМИ. Журналисты отметили, что Запад поменял тон в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытается убедить партнеров продолжать оказывать ему военную помощь. Однако даже Байден стал уходить от прежней радикальной риторики касательно поддержки Киева. К тому же препятствием для будущей помощи со стороны США остается позиция республиканцев. В частности, Зеленский столкнулся со спикером Майком Джонсоном, который после встречи с ним подверг критике подход Байдена к конфликту на Украине.