Мужчина с оружием пытался попасть на территорию Капитолия

https://static.news.ru/photo/18210844-5835-11eb-a950-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Полицейские Вашингтона задержали мужчину, который попытался попасть на охраняемую территорию американского Капитолия. Силовики у него нашли оружие.

Задержанный, которого зовут Аллен Биллер, имел при себе заряженный пистолет и поддельные документы, передаёт CNN со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, мужчина приехал из штата Вирджиния, припарковал свой пикап у машины сотрудников полиции возле пропускного пункта на пересечении улиц North Capitol и Е. Он предоставил полицейским некие документы, которые назвал неофициальным пропуском.

Силовики спросили у него, есть ли при себе оружие. Он ответил положительно. У него был полуавтоматический пистолет «Глок», заряженный 17 патронами, а также ещё один магазин. Кроме того, он имел при себе 509 патронов для пистолета отдельно и патроны для дробовика.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков.

Накануне спецслужбы США установили личность гражданина, который избил сотрудника полиции флагштоком возле здания Капитолия в Вашингтоне. Согласно полученным данным, нападавшим оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стаджер. На одном из видеороликов видно, как он наносит множество ударов стражу порядка, после чего тот падает и его атакуют другие протестующие. Мужчину опознали два человека. Один из них разговаривал со Стаджером после акции. Он заявил, что принял пострадавшего за сторонника ультралевого движения антифа, несмотря на форму правоохранителя, писал NEWS.ru.