Мишель Обама назвала Трампа неподходящим для США президентом

https://static.news.ru/photo/81d7db5a-e120-11ea-b95b-fa163e074e61_660.jpg Мишель Обама Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Жена экс-президента США Мишель Обама заявила, что действующий лидер государства Дональд Трамп является неподходящим для Соединённых Штатов президентом.

У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас, — цитирует бывшую первую леди Axios.

Она отметила, что действия Дональда Трампа привели к разногласиям и хаосу, и предостерегла граждан от повторного выбора Трампа, отметив при этом порядочность кандидата Джо Байдена.

Мишель Обама сказала, что Байден был «потрясающим» вице-президентом, который знает, что нужно для спасения экономики и борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Газета.Ru.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента и поможет действующему лидеру Дональду Трампу остаться в Белом доме.