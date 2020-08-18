Мишель Обама назвала Трампа неподходящим для США президентом

Жена экс-президента США Мишель Обама заявила, что действующий лидер государства Дональд Трамп является неподходящим для Соединённых Штатов президентом.
У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас, — цитирует бывшую первую леди Axios.
Она отметила, что действия Дональда Трампа привели к разногласиям и хаосу, и предостерегла граждан от повторного выбора Трампа, отметив при этом порядочность кандидата Джо Байдена.
Мишель Обама сказала, что Байден был «потрясающим» вице-президентом, который знает, что нужно для спасения экономики и борьбы с пандемией коронавируса,
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента и поможет действующему лидеру Дональду Трампу остаться в Белом доме.
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