Пятеро граждан Соединённых Штатов занимались организацией закупок нефти в Иране, а затем её продажей заводу по переработке в КНР. Жителей Техаса и Нью-Йорка Министерство юстиции США обвинило в сокрытии нарушений ограничительных мер, введённых Вашингтоном в отношении Тегерана.
Как
В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции в отношении Ирана, включающие запрет на покупку нефти. Это произошло вскоре после того, как американский лидер в одностороннем порядке принял решение о выходе из сделки с Тегераном по атому.
Белый дом ранее расширил ограничительные меры в отношении Ирана. В Тегеране заявили, что санкции против руководителя Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи ограничивают международные переговоры, писал NEWS.ru.
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