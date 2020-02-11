https://static.news.ru/photo/7b5a9986-4d67-11ea-a246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Gllobal Look Press

Пятеро граждан Соединённых Штатов занимались организацией закупок нефти в Иране, а затем её продажей заводу по переработке в КНР. Жителей Техаса и Нью-Йорка Министерство юстиции США обвинило в сокрытии нарушений ограничительных мер, введённых Вашингтоном в отношении Тегерана.

Как уточняет Reuters, один из обвиняемых — Дэниэл Рей Лейн — является президентом частной компании STACK Royalties. Она базируется в Техасе и продаёт права на газовые и нефтяные месторождения частным акционерным группам и инвестиционным фондам.

В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции в отношении Ирана, включающие запрет на покупку нефти. Это произошло вскоре после того, как американский лидер в одностороннем порядке принял решение о выходе из сделки с Тегераном по атому.

Белый дом ранее расширил ограничительные меры в отношении Ирана. В Тегеране заявили, что санкции против руководителя Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи ограничивают международные переговоры, писал NEWS.ru.