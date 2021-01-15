Министр здравоохранения США ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/0de6ecea-57a4-11eb-b6bf-fa163e074e61_660.jpg Алекс Азар Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил об уходе в отставку, но пообещал доработать до конца полномочий. Они для всего кабинета министров истекают 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN. Телеканал отмечает, что отставка Азара носит символический характер. Чиновник хочет продемонстрировать отношение к беспорядкам, которые случились в Вашингтоне 6 января. По этой причине на подобный шаг до Азара решились и. о. министра внутренней безопасности Чед Вулф, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку до истечения его полномочий. Как поясняет CNN со ссылкой на источник из окружения американского лидера, отставка будет означать для Трампа признание поражения. Хотя после беспорядков в Капитолии президент выглядит «угрюмым».