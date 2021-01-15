Министр здравоохранения США ушёл в отставку

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил об уходе в отставку, но пообещал доработать до конца полномочий. Они для всего кабинета министров истекают 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку до истечения его полномочий. Как поясняет CNN со ссылкой на источник из окружения американского лидера, отставка будет означать для Трампа признание поражения. Хотя после беспорядков в Капитолии президент выглядит «угрюмым».