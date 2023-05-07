Глава Минфина США заявила об исчерпании возможностей для избежания дефолта

Фото: Greg Nash - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джанет Йеллен

Министерство финансов США исчерпало возможности для принятия экстраординарных мер во избежание дефолта, заявила в эфире телеканала ABC News глава федерального казначейства Джанет Йеллен. По ее словам, ведомство применяет чрезвычайные меры уже несколько месяцев.

Наши возможности подходят к концу, — сказала министр финансов США.

Йеллен заявила, что отсутствие мер по потолку госдолга может вызвать конституционный кризис, что будет иметь последствия для финансовых рынков и процентных ставок. При этом глава Минфина подчеркнула, что переговоры о потолке госдолга не должны проводиться «с пистолетом у виска» жителей США. Министр отметила, что с 1960 года потолок госдолга поднимали 78 раз, в том числе трижды при администрации экс-президента Дональда Трампа, всегда при поддержке обеих партий.

Мы применяем экстраординарные меры уже несколько месяцев, и наша способность делать это на исходе. У нас начнет заканчиваться наличность, и текущий прогноз таков, что в начале июня наступит день, когда мы не сможем оплачивать счета, если конгресс не поднимет потолок долга, — заявила Йеллен.

Ранее в Белом доме не исключили дефолта из-за отказа президента США Джо Байдена проводить переговоры о повышении потолка госдолга со спикером конгресса, республиканцем Кевином Маккарти. В середине апреля он представил законопроект о повышении порога на $1,5 трлн.