Мэр Нью-Йорка развел у себя дома полчища крыс и попал под суд NYT: мэра Нью-Йорка Адамса судили за массовое разведение крыс в своем доме

Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс попал под суд за то, что развел в своих бруклинских апартаментах полчища крыс, пишет The New York Times (NYT). По информации издания во вторник 6 декабря в одном из местных судов прошло заседание, в ходе которого Адамс получил штраф в размере $300 за антисанитарию. В издании указали, что позже политик оспорил решение суда.

Во время оправдательной речи Адамс заявил, что он сам является «экспертом по борьбе с крысами». Он утверждал, что в марте 2022 года потратил около $7 тысяч на борьбу с крысами в доме на Лафайет-авеню. Градоначальник указал, что он отправил счет на покупку крысиных ловушек на указанную сумму.

Ранее в Бурятии местные жители стали очевидцами необычной схватки между бездомным псом и крысой. Грызун не испугался собаки и смело вступил в неравный бой. Видео происшествия удалось заснять на камеру. Инцидент произошел в поселке Селенгинск Кабанского района республики поздно вечером. На кадрах видно, как на заснеженной дороге крыса сцепилась с большой собакой, которая в итоге все-таки одержала вверх, хоть и с трудом.

Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лисичкина ранее заявила, что бесстрашию городских крыс существует как минимум три объяснения: боязнь котов при охоте за ними и заражение паразитами, лишающее их нервную систему чувства страха. Также бесстрашие крыс зависит от их количества в стае, добавляет она. В том случае, если популяция в городе разрослась до огромных размеров, пора бить тревогу. При этом для того, чтобы избавиться от переизбытка неприятных соседей, лучше сократить число мусорных баков на улицах и своевременно вывозить отходы.