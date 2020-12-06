Медики спрогнозировали смерть полумиллиона жителей США к апрелю

Специалисты Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе университета Вашингтона спрогнозировали смерть 539 тысяч американцев уже к началу апреля. Причиной станет коронавирус, несмотря на массовую вакцинацию населения.
Пик ежедневных смертей достигнет трёх тысяч человек в середине — конце января,
Увеличение масштабов использования масок до 95%, по расчётам учёных, может спасти 66 тысяч жизней к 1 апреля.
С начала эпидемии в США заболели коронавирусом 14 570 912 человек, умер 281 121 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США установлен новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. За 3 декабря жертвами болезни стали 3157 пациентов.