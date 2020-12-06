Медики спрогнозировали смерть полумиллиона жителей США к апрелю

https://static.news.ru/photo/28697620-3781-11eb-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Wang Ying/Global Look Press

Специалисты Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе университета Вашингтона спрогнозировали смерть 539 тысяч американцев уже к началу апреля. Причиной станет коронавирус, несмотря на массовую вакцинацию населения.

Пик ежедневных смертей достигнет трёх тысяч человек в середине — конце января, говорится в отчёте экспертов. Вакцинация, по мнению учёных, сможет предотвратить только девять тысяч смертей к началу апреля. А в случае быстрого развёртывания программы вакцинации по отношению к людям, находящимся в группе высокого риска, может спасти ещё 14 тысяч жизней.

Увеличение масштабов использования масок до 95%, по расчётам учёных, может спасти 66 тысяч жизней к 1 апреля.

С начала эпидемии в США заболели коронавирусом 14 570 912 человек, умер 281 121 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США установлен новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. За 3 декабря жертвами болезни стали 3157 пациентов.