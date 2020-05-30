Массовые протесты охватили более десяти американских городов

https://static.news.ru/photo/3959ad28-a23b-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании акции протеста проходят более чем в десяти крупных городах США, участники митингов вступают в стычки с полицейскими.

Требующие справедливости при расследовании смерти Флойда люди вышли на улицы Миннеаполиса, Атланты, Нью-Йорка, Альбукерке, Колумбуса, Хьюстона, Финикса, Сан-Хосе, Лас-Вегаса, Вашингтона и других городов. Полиция задерживает наиболее активных протестующих, передаёт Associated Press.

Точное число демонстрантов пока неизвестно, но речь идёт о тысячах людей. В самом Миннеаполисе, где происходило повлекшее смерть афроамериканца задержание, введён режим ЧС и комендантский час. По предварительным данным, в городе разграблены около 200 домов.

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы перекрывали доступ к Белому дому из-за проходящей неподалёку от него, на площади Лафайет-сквер, акции протеста. Сообщается, что вблизи резиденции президента США Дональда Трампа происходили стычки демонстрантов с полицией.

Президент США Дональд Трамп изучил обстоятельства гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе и охарактеризовал действия офицеров как нападение на человека.