Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из App Store

Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look press

Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что Apple Inc пригрозила удалить соцсеть из магазина приложений App Store. В своем аккаунте в Twitter он отметил, что корпорация не объяснила причину угрозы.

Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему, — написал Маск.

Также предприниматель подчеркнул, что Apple облагает 30-процентным налогом все, что покупается пользователями в App Store.

Вдобавок бизнесмен задал вопрос о том, поддерживает ли Apple свободу слова, и разместил опрос, поинтересовавшись у пользователей соцсети, должна ли компания сообщать обо всех случаях применения цензуры, касающихся ее клиентов.

Ранее Маск пообещал, что сделает свой смартфон, если его социальную сеть уберут из основных магазинов приложений. К этому его призвал один из пользователей. При этом Маск выразил надежду, что iPhone и Google на подобное не пойдут.

До этого ряд крупных брендов снизили затраты на рекламу в Twitter по причине политики, которую проводит Маск. В числе факторов, повлиявших на принятые решения, компании называют волны сокращений в Twitter, а также попытки самого Маска «отчитать» рекламодателей за нежелание сотрудничать.