Маск представил самый быстрый электромобиль компании Tesla

https://static.news.ru/photo/815ffbf4-cac6-11eb-bd68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская компания Tesla в пятницу, 11 июня, представила свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл глава компании, бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства. Трансляция презентации велась на официальном сайте Tesla.

По словам Маска, новый автомобиль разгоняется до 96,5 км в час менее чем за две секунды. Машина, как сказал бизнесмен, быстрее любого Porsche и одновременно безопаснее любой Volvo.

Order Tesla Model S Plaid at https://t.co/LuUhICqQEI — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2021

Предприниматель напомнил, что не так давно критики говорили об обновлённой версии Model S и заостряли внимание на том, что она будет безумно быстрой. По мнению экспертов, стоит поставить под сомнение необходимость выпускать такие автомобили.

Разработка Model S Plaid была довольно важна для будущего устойчивой энергетики. Мы должны были показать, что электромобили бесспорно являются лучшими автомобилями, — подчеркнул Маск.

На данный момент 25 обновлённых версий машины уже доставляют заказчикам.

Ранее стало известно, что стоимость некоторых моделей электрокаров Tesla выросла из-за роста цен у поставщиков всей автомобильной отрасли, и в особенности из-за увеличения стоимости сырья. Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter одному из пользователей, который возмутился подорожанием электромобилей на фоне сокращения дополнительных опций.