Маск назвал причину роста цен на электромобили Tesla

Он также пояснил, что в моделях Tesla Model 3 и Tesla Model Y был убран из комплектации регулируемый поясничный упор на переднем пассажирском сиденье, так как исследования показали, что им почти никто не пользуется.

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.