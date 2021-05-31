Маск назвал причину роста цен на электромобили Tesla

https://static.news.ru/photo/5fcd0246-c2b2-11eb-8046-96000091f725_660.jpg Фото: teslacarsglobal/facebook.com

Стоимость некоторых моделей электрокаров Tesla выросла из-за роста цен у поставщиков всей автомобильной отрасли, и в особенности из-за увеличения стоимости сырья. Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter одному из пользователей, который возмутился подорожанием электромобилей на фоне сокращения дополнительных опций.

Стоимость растёт из-за существенного давления цен в цепочках поставок по всей отрасли, в особенности цен на сырьё, — написал Маск.

Он также пояснил, что в моделях Tesla Model 3 и Tesla Model Y был убран из комплектации регулируемый поясничный упор на переднем пассажирском сиденье, так как исследования показали, что им почти никто не пользуется.

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially. — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2021

Выступая на российском форуме «Новое знание», Илон Маск анонсировал начало официальных продаж Tesla в России. В своём выступлении бизнесмен отметил, что компания нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Он также сообщил, что электромобиль будет официально продаваться в Казахстане и других странах СНГ.

Губернаторы Московской и Калужской областей уже обратились к Маску с предложениями открыть завод Tesla на своих территориях. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поставил Маску условие — Россия готова сотрудничать по производству электромобилей с Tesla в случае локализации технологий и создания добавленной стоимости в стране.