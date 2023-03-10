Маск построит в Техасе личный город-утопию WSJ: Илон Маск планирует построить личный город в Техасе

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск намерен построить собственный город. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Строительство развернется на недавно приобретенной миллиардером земле недалеко от города Остин, штат Техас.

По информации издания, Маск и сотрудники его компаний описывают город как техасскую утопию, которая расположится вдоль реки Колорадо и где работники смогут жить и трудиться. Планируемый город будет примыкать к возводимым в настоящее время помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company. Там уже размещены группа модульных домов, бассейн, спортзона на открытом воздухе и тренажерный зал.

По закону штата Техас, заявку на регистрацию города можно подать после того, как там будут проживать не менее 201 человека. В администрации округа сообщили, что пока не получали заявлений от предпринимателя.

Ранее газета The New York Times сообщила, что по меньшей мере 200 человек были уволены из компании Twitter в феврале. Об этом изданию рассказали три осведомленных источника. По имеющимся данным, это примерно 10% от общего числа сотрудников, оставшихся работать в компании в настоящее время. NYT подчеркивает, что предприниматель Илон Маск, ставший владельцем Twitter в октябре 2022 года, пытался сократить расходы, в связи с чем неуклонно сокращал штат компании.