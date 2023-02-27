СМИ выяснили, что Маск продолжил «чистить» Twitter NYT: Twitter уволил еще по меньшей мере 200 человек

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По меньшей мере 200 человек были уволены из компании Twitter в субботу, 25 февраля. Об этом газете The New York Times рассказали три осведомленных источника. По имеющимся данным, это примерно 10% от общего числа сотрудников, оставшихся работать в компании в настоящее время.

NYT подчеркивает, что предприниматель Илон Маск, ставший владельцем Twitter в октябре 2022 года, пытался сократить расходы, в связи с чем неуклонно сокращал штат компании.

Также сообщается, что компания затруднила для сотрудников общение друг с другом. Как рассказали пять бывших работников Twitter, внутренняя служба обмена сообщениями Slack была отключена, что затруднило общение и просмотр данных компании.

После прихода Илона Маска социальную сеть Twitter покинули 80% сотрудников. В связи с этим Маск направил им в помощь 130 специалистов из других своих проектов — Tesla, SpaceX, The Boring Co. Сообщалось также, что еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают. До продажи Маску в Twitter работало 7,5 тысячи человек.

Ранее Маск заявлял, что уйдет с поста главы компании Twitter, которой владеет, как только найдет себе замену. Он при этом уточнил, что для этого придется найти «достаточно глупого человека», который согласится на эту должность. После ухода, по его словам, он займется руководством командами программного обеспечения и серверов компании.