Маск организовал опрос о судьбе Ассанжа и Сноудена Маск запустил в Twitter опрос о том, следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск запустил в Twitter опрос среди пользователей, который касается судьбы Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Он задал пользователям соцсети вопрос, нужно ли помиловать основателя WikiLeaks и экс-сотрудника спецслужб США.

Я не высказываю мнения, но обещал провести этот опрос. Следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена? — поинтересовался владелец Twitter.

Он предложил всего варианта для голосования — «да» и «нет».

Ассанж, которого обвиняют в раскрытии крупнейшего в истории США массива секретной информации, может попасть в тюрьму на 175 лет. Сноуден стал инициатором крупного международного скандала, когда передал в СМИ некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Ранее Илон Маск обнародовал информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера. В частности, Маск поделился с журналистом скриншотом файлов Twitter, в которых говорится, что команда президента США требовала многократно удалять посты из соцсети.