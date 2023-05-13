Маск объяснил назначение нового главы Twitter Маск заявил, что назначение нового главы Twitter позволит ему уделять больше времени Tesla

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Американский предприниматель Илон Маск объяснил свое решении передать должность генерального директора Twitter Линде Яккарино, бывшему топ-менеджеру NBCUniversal. Маск заявил, что это позволит ему уделять больше времени своей основной компании — Tesla.

Очевидно, что привлечение Линды Яккарино позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь, — написал Маск.

Маск также призвал своих подписчиков не делать поспешных выводов о Яккарино и подчеркнул свою приверженность принципам свободы слова, даже если они могут привести к финансовым убыткам.

Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили программной речью, озаглавленной «Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам». Яккарино ранее занимала должность директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal.

Как сообщало издание Axios, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон готовится объявить войну своему бывшему телеканалу. Карлсон, который известен своей критикой действий правительства президента Джо Байдена, планирует создать свою собственную медиаимперию. Однако для достижения этой цели ему нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.