Маск назвал главное условие для покупки Twitter

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск назвал одно условие для возобновления сделки по покупке Twitter. Соцсеть должна раскрыть свой метод выборки 100 учетных записей и способ подтверждения их подлинности, сообщил Reuters.

Но если выяснится, что они солгали, сделки не будет, — уточнил Маск.

Изначально бизнесмен намеревался купить соцсеть за $44 млрд, но уже в начале июля отказался от сделки. Основной причиной такого решения адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. Так, с командой Илона Маска не поделились отчетами о ложных аккаунтах и спаме на платформе. Из-за этого бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.

После этого Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы добиться от миллиардера приобретения соцсети. На этом фоне акции компании выросли на 1%. Компания уточняет, что миллиардер отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, так как заключённая им сделка больше «не служит его личным интересам». В свою очередь бизнесмен подал встречный иск к компании Twitter. Он обвинил руководство соцсети в мошеннических действиях и искажении "ключевых метрик" своего бизнеса.