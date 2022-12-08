Mash: США заподозрили Тинькова в мошенничестве при выводе активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Американские власти заподозрили бизнесмена Олега Тинькова в мошенничестве при выводе активов, пишет Telegram-канал Mash. В связи с этим, отмечается в посте, все деньги предпринимателя, что он смог вывезти из России, могут быть арестованы. Канал отмечает, что Тиньков, по версии властей США, выводил средства под видом продажи активов.

По данным Mash, американцы могут сначала арестовать, а потом «отобрать» деньги бизнесмена, если он будет признан «российским олигархом», несмотря на отказ от гражданства РФ и открытую проукраинскую позицию, занятую после начала специальной военной операции. Канал напомнил, что от того, чтобы стать гражданином США, Тиньков уже отказывался. Это решение было связано с полумиллиардным долларовым штрафом в рамках разбирательства по делу о налогах.

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с каналом заметил, что за границей российским бизнесменам доверять уже не будут.

Мне интересно, когда уже наши олигархи поймут: что бы они не делали — отказывались бы от России, от гражданства, отдавали бы свои миллионы и миллиарды на «благие» цели — доверять им уже там не будут, и выходцы из «Альфа-групп» тому яркий пример, — сказал юрист.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил, что отказ основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова от гражданства РФ — это рискованный шаг, который чреват для бизнесмена серьезными последствиями. За действиями Тинькова последует проверка всей его деятельности на территории России, а он, по словам юриста, часто действовал на грани мошеннических схем.

Также, добавил эксперт, отказ бизнесмена от российского гражданства приведет к тому, что его налоговая ставка для бизнеса и имущества, которым он обладает, вырастет.