https://static.news.ru/photo/b5b2d664-4904-11ea-ae6c-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер уличил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок».

Об этом он сказал в ходе выступления в Университете имени Джонса Гопкинса. Он заявил, что Москва и Пекин оказывают давление на другие страны и нарушают суверенитет своих соседей, пытаясь получить их «стратегические преимущества».

В частности, министр обороны США утверждает, что Россия в качестве средств усиления влияния в некоторых регионах использует «гибридную войну» и «злонамеренные кибероперации», а Китай — «кражу интеллектуальной собственности» и экономическую инициативу «Один пояс — один путь», передаёт ТАСС .

Как ранее писал NEWS.ru, Эспер заявил, что уже в 2020 году может начать глобальную реорганизацию военных сил в рамках переориентации Пентагона на вызовы со стороны Китая и России.