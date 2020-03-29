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Тюремные медики диагностировали российскому пилоту Константину Ярошенко, отбывающему срок в США, ОРЗ. Об этом рассказал супруга пилота Виктория.

Она пояснила, что некоторое время назад у Ярошенко заболело горло и поднялась температура. Ему самому удалось немного подлечиться, но затем его самочувствие вновь ухудшилось.

Помощь россиянину оказали после соответствующего обращения дипломатов РФ в Госдепартамент США в связи с распространением коронавируса.

Он был в медсанчасти, ему поставили ОРЗ. Состояние сейчас удовлетворительное, — цитирует Викторию Ярошенко РИА Новости.

Ярошенко был осуждён в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединённых Штатов. Российская сторона добивается передачи пилота на родину, но пока все попытки оказались безрезультатными.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возобновил расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Либерии, причастных к похищению Ярошенко. Число его фигурантов составляет около 20 человек.