https://static.news.ru/photo/bb6fff52-6842-11ea-a102-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Либерии, которые причастны к похищению отбывающего наказание в Штатах российского лётчика Константина Ярошенко. Об этом журналистам 17 марта сообщили представители пресс-службы СК РФ.

Отмечается, что по делу о похищении и принуждении Ярошенко к даче показаний проходят, в частности, 11 сотрудников управления по борьбе с наркотиками Минюста США. Также расследование ведётся в отношении четырёх сотрудников Службы безопасности Либерии, двух граждан республики и других неустановленных лиц.

Расследование в отношении лиц по факту похищения гражданина РФ Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний возобновлено, — цитирует ТАСС пресс-службу СК.

Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.