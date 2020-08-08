Лихтман рассказал, кто станет следующим президентом США

https://static.news.ru/photo/a3f88c32-d94d-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Glob al Look Press

Политолог и историк, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который известен точностью прогнозов исхода выборов, назвал имя следующего президента США.

По мнению профессора, пост американского президента займёт Джо Байден.

Аллан Лихтман пояснил, что делает прогнозы с помощью системы «13 ключей». Согласно системе, политолог не учитывает опросы, аналитику ежедневные результаты рейтингов, а обращает внимание на экономику, должность кандидата, социальное настроение, скандалы и недовольства, а также харизму претендентов.

Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлёты и падения рейтинга, — привели пояснение профессора на портале ren.tv.

Как сообщает портал «Известия», политолог точно угадывал исходы выборов с 1984 года. При этом он предсказал победу Дональда Трампа в 2016 году несмотря на то, что многие не верили в победу республиканца.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп считает, что РФ не заинтересована в том, чтоб он остался на посту главы государства, так как никто не был так суров с Россией, как он. В качестве примеров такой жёсткости хозяин Белого дома привёл санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», увеличение расходов на оборону НАТО и укрепление вооружённых сил США.