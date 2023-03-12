Ленд-лиз: как США и СССР воевали против нацизма

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Танк Valentine, предназначенный для Советского Союза, покидает завод в Великобритании

11 марта 1941 года президент Соединенных штатов Франклин Рузвельт подписал закон «О содействии обороне США», вошедший в истории как закон о ленд-лизе. Он предусматривал поставки сырья и техники, в том числе военной, странам, сражающимся с нацистской Германией и Японской империей. В момент принятия закон распространялся на Великобританию и Китай, но вскоре, после нападения Гитлера на Советский Союз, его действие было распространено на СССР. О том, какую роль сыграл ленд-лиз во Второй мировой войне — в материале NEWS.ru.

Фото: wikimedia.org Президент Рузвельт подписывает закон о Ленд-лизе (март 1941 года)

С момента своего основания США, это государство долгое время твердо придерживались политики нейтралитета и невмешательства в мировые дела. В 1823 году президент Джеймс Монро провозгласил, что Америка не будет влиять на европейскую политику, но требует, чтобы американский континент также стал «закрытой» зоной для европейских держав. Проводить такую политику поначалу было сложно, США были слабы, но по мере роста могущества эта страна стала считать всю Америку зоной своего влияния. На этом американский империализм, столь характерный для конца XIX — начала ХХ века, заканчивался. Общество США решительно выступало за изоляционизм под лозунгом «американцам нечего делать в Европе».

К тому же американский народ был убежденным республиканцем. На тесные контакты с европейскими монархиями избиратели смотрели с подозрением. Гражданская война, в которой на стороне Юга могли выступить Великобритания и Франция, лишь добавила убежденности в правоте изоляционистской политики. Первая мировая война тоже оставила недобрую память так как армия США участвовала в боях в Европе. Американские граждане не хотели умирать за убеждения политиков. Все планы, что выходили за границы Америки, не пользовались поддержкой.

Конгресс против войны

В 1934 году Конгресс даже создал комитет сенатора Джеральда Ная для расследования причин участия США в мировом конфликте. Депутаты-популисты прямо говорили, что США вступили в войну из-за интересов банкиров и промышленников. Выводы комитета были однозначны: Америку подтолкнули к войне недобросовестные бизнесмены, для которых прибыль важнее национальных интересов. Пока простые американцы гибли на полях сражений во Франции, воротилы бизнеса сказочно обогатились на военных заказах и кредитах. Слушания комитета и публикация его материалов в прессе не привели к преследованию поджигателей войны (они были слишком богаты и влиятельны), но еще раз убедили избирателей, что воевать за пределами своего континента Америка не станет.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Сенатор США Джеральд Най из Северной Дакоты выступает в Детройте, штат Мичиген, 9 января 1936 год

После Первой мировой войны угроза нового конфликта нарастала с каждым годом. Ситуация усугубилась после Великой депрессии, когда выход из экономического кризиса стали искать в крупных военных заказах, оживлявших рынок. На угрозу войны американское общество отвечало все более решительными декларациями невмешательства. Ведь чем реальнее становился глобальный конфликт, тем меньше хотелось в нем участвовать. С 1935 по 1939 год Конгресс принял серию из четырех актов о нейтралитете. Был установлен полный запрет на торговлю оружием со всеми участниками любой войны. Американским кораблям запрещалось перевозить товары воюющим государствам, а гражданам США — путешествовать и перевозить грузы на судах стран, ведущих войну.

Рузвельт требует помочь Великобритании

С этими абсолютно изоляционистскими правовыми нормами Америка встретила начало Второй мировой войны. Вермахт сломил сопротивление Польши менее чем за месяц. В ответ американский президент Франклин Рузвельт потребовал внести поправки в закон о нейтралитете. Он говорил конгрессменам, что если Америка не поможет Англии и Франции, то во всей Европе вскоре установится гитлеровский «новый порядок». Поправки были приняты и разрешили американцам торговать оружием, но только за наличные средства. Кредитовать воюющие страны категорически запрещалось.

Однако положение на фронтах становилось все хуже. Несмотря на хорошо вооруженную и многочисленную армию Франция продержалась всего два месяца и не успела воспользоваться американскими поставками. Великобритания, которой не хватало буквально всего, осталась одна перед нацистской угрозой. Островная страна критически зависела от поставок сырья и продовольствия, а британская промышленность не поставляла военным требуемое число вооружений, кораблей, топлива.

Фото: wikimedia.org Погрузка танков «Матильда» для СССР в ливерпульских доках

Поэтому Лондон немедленно начал закупать товары и сырье в США. Это была единственно возможная форма помощи, ведь США находились в состоянии мира. Так что Рузвельт всеми силами подталкивал к агрессии Японскую империю, были установлены очень жесткие эмбарго на торговлю с Японией, которую лишили сырья, прежде всего нефти. Но пока Япония не нанесла по США первый удар, американская общественность выступала категорически против вмешательства в войну.

Рузвельт меж тем осторожно переориентировал США на военные рельсы. В 1940 году был проведен первый после завершения Первой мировой войны призыв мирного времени. Был принят закон, резко увеличивающий бюджет на строительство военных кораблей. Одних авианосцев за следующие пять лет планировалось построить 18 штук. Когда в 1940 году английские летчики сражались с асами люфтваффе в Битве за Британию, в США из Лондона прибыла «миссия Тизарда», которая по секретным договоренностям с Вашингтоном установила военно-научное и техническое сотрудничество с США (вопреки возражениям Конгресса). Англичанам предали множество самых современных технологий в области радаров, связи, взрывателей, конструкции ракет, систем наведения огня и производства взрывчатых веществ.

Арсенал демократии

29 декабря 1940 года Франклин Рузвельт обратился к американцам по радио и произнес одну из самых знаменитых своих речей — «Арсенал демократии». Это была речь о мобилизации экономики:

«Нацистские хозяева Германии ясно дали понять, что намерены поработить всю Европу, а затем использовать ресурсы Европы для господства над остальным миром. В настоящий момент силы государств, объединившихся против всех свободных народов, находятся вдали от наших берегов. Немцев и итальянцев удерживают по ту сторону Атлантики англичане, и греки, а также тысячи солдат и матросов, сумевших бежать из покоренных стран. В Азии японцы воюют с китайцами. Мы должны быть великим арсеналом демократии. Мы предоставили британцам большую материальную поддержку, и в будущем мы предоставим гораздо больше».

Рузвельт заявил, что США ведут экономическую войну, пока другие народы сражаются на поле боя. А для этого необходимо производить как можно больше военной продукции и отправлять ее свободным народам. Президент заявил, что пришло время сократить производство и потребление предметов роскоши, а вместо них выпускать самолеты, боеприпасы, танки и пушки. «Обычных усилий недостаточно», — сказал Рузвельт и добавил, что Америке не стоит бояться кризиса перепроизводства, потому что пока идет война, военные заказы будут только расти, — США станут всемирным «арсеналом демократии».

Фото: wikimedia.org Красная армия в Бухаресте на универсальном транспортном средстве, поставляемом Британией.

Речь президента была воспринята с большим энтузиазмом. Ведь он, не отступив от идей изоляционизма, дал народу великую цель и веру в грядущую победу свободы. В США пошли на спад забастовки, так как Рузвельт призвал владельцев заводов и рабочих забыть при имеющиеся противоречия, одновременно пообещав, что теперь за права рабочих самым решительным образом будет бороться правительство США.

Закон о ленд-лизе

Еще осенью 1940 года Рузвельт подписал с Великобританией договор «эсминцы в обмен на базы». 50 военных кораблей предавались Лондону, а Вашингтон взамен получал девять участков земли в британских владениях в аренду на 99 лет для устройства военных баз. Для США сделка была очень выгодна — они получали вынесенные далеко за пределы своих границ аэродромы и отдавали за это устаревшие эсминцы времен Первой мировой войны. Но не в накладе остались и англичане. Им в условиях ведущейся Германией подводной войны требовалось множество эсминцев для конвоирования морских грузов. Корабли этого типа стали буквально расходной единицей. Изоляционисты в Конгрессе были страшно недовольны, но сделку провели президентским решением, поэтому она не нуждалась в одобрении депутатов.

Меж тем война продолжалась. К 1941 году британский золотой резерв оказался почти исчерпан. А никакой иной оплаты американцы брать не могли в соответствии с законом. Это ставило дальнейшие поставки под угрозу, то есть приближало победу Германии. Поэтому Рузвельт пошел на полный пересмотр политики изоляционизма. Используя все свои возможности, он надавил на Конгресс, убеждив депутатов, что без американской помощи Германия, Италия и Япония неизбежно выиграют войну. А поражение Великобритании неизбежно привело бы к тому, что США остались бы с нацистами один на один. Ведь в соей речи «Арсенал демократии» президент сказал, что идеологические противоречия между США и Германией неразрешимы, а значит война неизбежна. Конгресс неохотно голосовал «за», решение едва получило требуемое большинство голосов.

Наконец 11 марта 1941 года Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. Теперь президент и правительство США могли «продавать, передавать право собственности, обменивать, сдавать в аренду, ссужать или иным образом распоряжаться военными поставками в отношении любого правительства другой страны, чью защиту президент США считает жизненно важной для обороны Соединенных Штатов». Сразу было объявлено о начале поставок англичанам, уже в апреле ленд-лиз распространили на Китай, который из последних сил сдерживал наступление японцев в Азии, а в октябре 1941 года, когда Вермахт уже наступал на Москву, поставки по ленд-лизу были гарантированы Советскому Союзу.

Фото: AP/ТАСС президент Франклин Д. Рузвельт говорит по радио из Овального зала Белого дома

Поставки были бесплатными, но США имели право затребовать назад технику и оборудование после войны. В виде компенсации СССР поставлял в США сырье. Кстати, «ленд-лиз» это два английских слова, обозначающих суть политики предоставления помощи: «одалживать» и «сдавать внаем».

В декабре 1941 года Японские авианосцы атаковали военно-морскую базу США в Перл-Харборе. Началась война в Тихом океане, через четыре дня Германия объявила войну США. Изоляционистская политика полностью утратила смысл. Теперь и американское общество, и Конгресс были готовы пойти на любые формы помощи странам антигитлеровской коалиции.

Что и как поставляли в СССР?

Американская, а позднее и британская промышленность отгружала в Советский Союз самые разнообразные товары: от сырья, которое добывалось и в СССР (сюда входили алюминий и медь — металлы войны), до танков и самолетов. Особую важность имело то, что в Советском Союзе производить не могли, производили мало или ненадлежащего качества. Например, легкие фракции бензина, которые требовали высокотехнологичных нефтеперегонных заводов. Или автомобильные, авиационные и корабельные двигатели. В США и Британии их качество было на самом высоком уровне, они отличались надежностью и долгим сроком службы. Советские же двигатели никак не могли довести до ума, они вызывали множество нареканий.

Фото: wikimedia.org «Studebaker» в Иране по пути в СССР

Все грузы сначала следовали в американские порты. Из кораблей собирали морские конвои под охраной эсминцев, крейсеров и легких авианосцев. Иногда в состав конвоев включали даже линейные корабли. Когда суда входили в зону действия вражеской авиации, их прикрывали с воздуха. Задачей охраны конвоев было по возможности уничтожать немецкие подводные лодки которые заполнили Атлантический океан. Немцы же для атаки на конвои применяли тактику «волчьей стаи», когда нападение осуществлялось одновременно множеством подлодок с разных сторон. Отразить такой удар было очень сложным делом. Немало кораблей с ценным грузом затонули в холодных водах морей. В арктических конвоях из 1398 транспортных судов 87 были уничтожены.

Конвои шли в Мурманск (это был основной путь, самый быстрый, но и самый опасный) и на Дальний Восток, а также в Иран, откуда затем по железной дороге доставлялись в СССР. Для того, чтобы обезопасить иранский маршрут, советская и британская армии оккупировали эту страну, поделив ее на две части. Самым безопасным был дальневосточный маршрут из Аляски во Владивосток (СССР не воевал с Японией, так что достаточно было поднять над транспортом советский флаг), но он был самым долгим из-за перегрузки железнодорожных путей.

Насколько был важен ленд-лиз?

Более 2 млн тонн авиационного топлива (40% от произведенного в СССР), 328 тыс. тонн алюминия (55%), 387 тыс. тонн меди (45%), 3,6 млн тонн автопокрышек (30%), 622 тыс. тонн железнодорожных рельсов (36%), 1900 паровозов (72%), 11 тыс. вагонов (37%). Уже из перечисления этих цифр становится понятно, что по многим отраслям поставки США были критически важны для советской промышленности. Их отсутствие могло привести к поражению в войне. Возьмем пример с авиационным топливом. Представьте, что количество вылетов советских самолетов сократилось на 40%. А нарастить объем его производства СССР не мог — не позволяли производственные мощности, да и качество советской продукции было значительно ниже американской. Или, скажем, представьте, что все перевозки по железным дорогам сократились на 72%. Это уже настоящая катастрофа. И опять, компенсировать поставки паровозов по ленд-лизу СССР не смог бы, даже прилагая героические усилия. 24% станков, причем самых современных, было получено по ленд-лизу. А станков требовали абсолютно все предприятия, производящие военную продукцию.

Возьмем поставки автомобилей. Количество поставленной по ленд-лизу техники в Советском союзе достигло 64%. И это только цифры. Здесь тоже необходимо учесть, что надежность и удобство американских машин была намного выше. Выбирая между советскими и американскими автомобилями солдаты неизменно выбирали американские. То же самое происходило и с танками, самолетами. Хотя советская пропаганда много рассказывала про достоинства нашей техники, на американские танки и самолеты в войсках стояли очереди желающих. Не говоря о том, что в 1941 году на советские танки перестали ставить системы радиосвязи так необходимые для координации действий на поле боя. Почему? Просто не было возможности выпускать сложную технику в нужном количестве. Разумеется, американские танки приходили уже оснащенные рациями. Да и самих радиостанций по ленд-лизу поставили почти 36 тысяч.

США доставили в СССР 15,5 миллионов пар качественных ботинок, этого было достаточно чтобы обуть две Красные армии. Долгое время все, прошедшие войну, вспоминали отличную американскую тушенку и другие продовольственные консервы — их было поставлено 5 млн тонн.