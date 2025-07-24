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24 июля 2025 в 07:54

«Козел отпущения»: в США приготовили для «актера» Зеленского последнюю роль

Бывший аналитик ЦРУ Фуллер: США приготовили для Зеленского последнюю роль

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

США приготовили для «актера» Владимира Зеленского последнюю роль, в которой он возьмет на себя все унижение от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер на своем YouTube-канале. По его словам, ситуация на Украине требует «козла отпущения», который взял бы всю вину на себя.

Я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя все унижение от поражения, — подчеркнул эксперт.

Также он предположил, что, скорее всего, действующего президента Украины не будут даже пытаться поменять на кого-то другого. По мнению Фуллера, именно Зеленскому предстоит признать болезненную для Украины и для Европы реальность и принять собственное поражение.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ поменяли мнение насчет Зеленского после коррупционного скандала в Киеве. Он пояснил, что политик, которого называли новым Черчиллем, теперь стал «жуликом и крысой». Сейчас ни один разумный человек не делает ставку на украинского лидера, уверен эксперт.

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