Сенатор-республиканец Том Коттон заявил о том, что теперь, когда «спектакль» процесса импичмента окончен, демократы могут заняться реальными угрозами. Об этом
Теперь спектакль импичмента закончен, и Сенат может заняться реальными угрозами, стоящими перед нашей страной, такими как смертельный коронавирус, — процитировали сенатора в агентстве.
Том Коттон подчеркнул, что этот «театр» был затеян демократами, чтобы подорвать репутацию президента США в год выборов. Сенатор отметил, что демократы ненавидят Дональда Трампа.
Как писал NEWS.ru ранее, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси обвинила республиканцев в предательстве американской конституции. Она также назвала Дональда Трампа — реальной угрозой демократии в стране.
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