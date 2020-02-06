https://static.news.ru/photo/a9502a10-4888-11ea-8c13-fa163e074e61_660.jpg Том Коттон Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил о том, что теперь, когда «спектакль» процесса импичмента окончен, демократы могут заняться реальными угрозами. Об этом сообщило РИА Новости.

Теперь спектакль импичмента закончен, и Сенат может заняться реальными угрозами, стоящими перед нашей страной, такими как смертельный коронавирус, — процитировали сенатора в агентстве.

Том Коттон подчеркнул, что этот «театр» был затеян демократами, чтобы подорвать репутацию президента США в год выборов. Сенатор отметил, что демократы ненавидят Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru ранее, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси обвинила республиканцев в предательстве американской конституции. Она также назвала Дональда Трампа — реальной угрозой демократии в стране.