«Копы любят вас»: шериф поддержал протесты в Мичигане

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Шериф полиции в американском городе Флинт (Мичиган) поддержал протест граждан после гибели в Миннесоте 46-летнего Джорджа Флойда. Мужчина умер во время задержания. Силовик применил удушающий приём. Трагедия произошла в Миннеаполисе.

В знак солидарности шериф снял шлем и заявил, что «копы любят» недовольных жестокими действиями полиции, пишет Life.

Послушайте, эти копы любят вас. Вон там коп обнимает людей. Пойдёмте! Хороший вечер для прогулки. Мы можем ходить всю ночь, — заявил мужчина.

После инцидента во многих городах США начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра.