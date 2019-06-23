https://static.news.ru/photo/521ae800-9593-11e9-9c03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Noah Berger/AP/TASS

Конкурс под названием «Самая уродливая собака в мире» проводится в США более 30 лет. В 2019 году его победителем стал 15-летний Шалун-Бродяга (Scamp the Tramp).

Пёс был выбран судьями из 18 конкурсантов. Его хозяйке Ивонне Моронес вручили в качестве приза позолоченный кубок и $3 тыс.

Женщина рассказала, что забрала собаку из приюта пять лет назад. Она полагает, что Шалун-Бродяга покорил судей и зрителей конкурса своим «внутренним духом», сообщает АР .

Ранее News.ru писал, что в США была усыплена абсолютно здоровая и не проявлявшая агрессии к людям собака. Причиной послужило завещание умершей хозяйки животного, которая хотела, чтобы собаку похоронили вместе с ней.