Конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс призвала американцев не голосовать за нынешнего президента Дональда Трампа. По её словам, второй срок приведёт к негативным последствиям.
Он снимет все санкции с России. Он будет еще больше связан с олигархами России и он собирается привести Путина в Белый дом. Он собирается поставить Путина прямо перед нами, — заявила Уотерс.
Она добавила, что Трамп постарается помиловать всех, кто был осуждён в ходе расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016-го.
NEWS.ru передавал ранее, что президент США в своём Twitter-аккаунте сообщил о громкой отставке в Пентагоне.
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