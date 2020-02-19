https://static.news.ru/photo/0440f910-5340-11ea-a584-fa163e074e61_660.jpg Максин Уотерс Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс призвала американцев не голосовать за нынешнего президента Дональда Трампа. По её словам, второй срок приведёт к негативным последствиям.

Он снимет все санкции с России. Он будет еще больше связан с олигархами России и он собирается привести Путина в Белый дом. Он собирается поставить Путина прямо перед нами, — заявила Уотерс.

Она добавила, что Трамп постарается помиловать всех, кто был осуждён в ходе расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016-го.

NEWS.ru передавал ранее, что президент США в своём Twitter-аккаунте сообщил о громкой отставке в Пентагоне.