https://static.news.ru/photo/935e2a66-533e-11ea-a7c6-fa163e074e61_660.jpg Джон Руд Фото: United States Department of Defense/Public Domain/wikimedia.org

Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд отправлен в отставку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

Как сообщает ТАСС, Руд ушёл не добровольно. Ранее Трамп требовал его отставки от главы Пентагона Марка Эспера.

Я по вашему требованию ухожу в отставку с 28 февраля 2020 года, — говорится в прошении Руда об отставке на имя президента.

Отмечается, что некоторые представители администрации считали Руда бюрократом, который будет задерживать исполнение указов президента. Кроме того, помощники Трампа подозревали, что Руд никогда полностью не разделял политическую повестку президента. При этом в своем твите Трамп поблагодарил его за службу и пожелал успехов.

В Пентагоне сообщили, что временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по политическим делам после ухода Руда станет Джеймс Андерсон.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.