Конгресс США принял пакет мер на $1,9 трлн для стимулирования экономики

https://static.news.ru/photo/76f52600-81db-11eb-977d-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Günter Fischer/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США 10 марта приняла пакет мер по стимулированию пострадавшей из-за пандемии COVID-19 экономики объёмом $1,9 трлн.

Трансляцию заседания нижней палаты американского парламента ведёт телеканал C-SPAN. К настоящему моменту инициатива о внедрении пакета мер по стимулированию экономики получила необходимое для утверждения число голосов. Сенат утвердил пакет 6 марта.

План базируется на программе по преодолению последствий пандемии, предложенной президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Глава государства может подписать принятый конгрессом документ днём 12 марта.

Как передавал NEWS.ru, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что для финансирования мер по восстановлению американской экономики власти страны могут пойти на повышение налогов, в частности, в корпоративной сфере. Отвечая на вопрос о том, надо ли ждать увеличения ставок на прирост капиталов, Йеллен сказала, что «данный вопрос заслуживает обсуждения». Также она вспомнила об озвученных Байденом планах установить налог на прибыль в 28% (сейчас 21%). Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физлиц.