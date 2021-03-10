Конгресс США принял пакет мер на $1,9 трлн для стимулирования экономики

Палата представителей Конгресса США 10 марта приняла пакет мер по стимулированию пострадавшей из-за пандемии COVID-19 экономики объёмом $1,9 трлн.
Трансляцию заседания нижней палаты американского парламента
План базируется на программе по преодолению последствий пандемии, предложенной президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Глава государства может подписать принятый конгрессом документ днём 12 марта.
Как передавал NEWS.ru, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что для финансирования мер по восстановлению американской экономики власти страны могут пойти на повышение налогов, в частности, в корпоративной сфере. Отвечая на вопрос о том, надо ли ждать увеличения ставок на прирост капиталов, Йеллен сказала, что «данный вопрос заслуживает обсуждения». Также она вспомнила об озвученных Байденом планах установить налог на прибыль в 28% (сейчас 21%). Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физлиц.