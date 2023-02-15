Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода Бюджетное управление конгресса: США могут столкнуться с дефолтом в июле — сентябре 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Вашингтон не примет решения о повышении лимита госдолга, Штаты столкнутся с дефолтом в июле — сентябре 2023 года, говорится в официальном заявлении бюджетного управления конгресса. Администрация США призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.

Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года, — говорится в докладе управления.

В ответ на требования администрации республиканская оппозиция требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.

В январе 2023 года США исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации «экстраординарных мер» во избежание дефолта, который, по оценкам Министерства финансов, возможен в начале июня.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит очередное повышение потолка государственного долга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы. Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над двумя палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.