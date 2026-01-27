«Конечная цель»: в США выступили с заявлением о России Хортон: затягивание конфликта с Россией навредит самому Западу

Затягивание конфликта с Россией посредством Украины причинит ущерб самому Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, Европа с самого начала понимала, что одержать победу не удастся, но хотела как можно сильнее ослабить Москву.

На Западе считали, что конфликт должен продолжаться, и я думаю, они с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить. Смысл был в том, чтобы затянуть конфликт как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель, — добавил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани срыва из-за сильного давления со стороны Вашингтона после саммита в Давосе. Он уверен, что переговоры шли между двумя «старшими партнерами» — Россией и США, а Украине пришлось принимать их условия.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин отметил, что президент США Дональд Трамп не в силах воздействовать на всех сторонников обострения украинского кризиса. По его мнению, американский лидер не обладает ясным видением стратегии для достижения мира.