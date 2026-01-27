Юрист ответил, чем грозит провоз большого чемодана в транспорте

Провоз большого чемодана в общественном транспорте без оплаты грозит пассажиру штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, нарушением считается не сам факт перевозки багажа, а несоблюдение установленных правил провоза ручной клади.

Сам по себе проезд в общественном транспорте с чемоданом не запрещен: штрафуют за нарушение правил провоза ручной клади. Как правило, небольшая ручная кладь перевозится бесплатно, а крупногабаритные вещи нужно оплачивать как отдельное место багажа. Например, в московском метро ручная кладь сверх нормы (сумма трех измерений больше 120 см) оплачивается отдельно. Если такой чемодан не оплачен, это рассматривается как неоплаченный провоз багажа. В Москве в наземном транспорте за такое правонарушение предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей за каждое место ручной клади, — пояснил Салкин.

