27 января 2026 в 05:30

Юрист ответил, чем грозит провоз большого чемодана в транспорте

Юрист Салкин: провоз большого чемодана в общественном транспорте грозит штрафом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Провоз большого чемодана в общественном транспорте без оплаты грозит пассажиру штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, нарушением считается не сам факт перевозки багажа, а несоблюдение установленных правил провоза ручной клади.

Сам по себе проезд в общественном транспорте с чемоданом не запрещен: штрафуют за нарушение правил провоза ручной клади. Как правило, небольшая ручная кладь перевозится бесплатно, а крупногабаритные вещи нужно оплачивать как отдельное место багажа. Например, в московском метро ручная кладь сверх нормы (сумма трех измерений больше 120 см) оплачивается отдельно. Если такой чемодан не оплачен, это рассматривается как неоплаченный провоз багажа. В Москве в наземном транспорте за такое правонарушение предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей за каждое место ручной клади, — пояснил Салкин.

Ранее адвокат по семейным и жилищным спорам Ирина Глазкова заявила, что за распространение клеветы в соцсетях можно получить штраф или реальный срок. Она отметила, что для физических лиц старше 16 лет за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность.

