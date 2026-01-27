В Германии заметили сговорчивость Украины на переговорах в Абу-Даби

В Германии заметили сговорчивость Украины на переговорах в Абу-Даби BZ: Киев стал более сговорчивым на переговорах из-за внутренних проблем

Киев стал более уступчивым на переговорах с Россией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Журналисты уточнили, что изменение риторики связано с тяжелым положением дел внутри страны.

Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины, — сказано в материале.

Оптимистичная обстановка переговоров в Абу-Даби говорит о том, что Украина постепенно начала задумываться о компромиссах, пусть и не делает этого публично, подчеркнули авторы материала.

В то же время спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей задержкой в принятии территориальных уступок затягивает установление мира. Он также назвал выступление украинского главы в Давосе неудачным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты по итогам встречи в Анкоридже. Он добавил, что излишнее углубление в детали происходящего «контрпродуктивно». По словам замминистра, Москва прилагает максимум усилий в переговорном вопросе.