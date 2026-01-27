Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 04:28

В Германии заметили сговорчивость Украины на переговорах в Абу-Даби

BZ: Киев стал более сговорчивым на переговорах из-за внутренних проблем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Киев стал более уступчивым на переговорах с Россией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Журналисты уточнили, что изменение риторики связано с тяжелым положением дел внутри страны.

Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины, — сказано в материале.

Оптимистичная обстановка переговоров в Абу-Даби говорит о том, что Украина постепенно начала задумываться о компромиссах, пусть и не делает этого публично, подчеркнули авторы материала.

В то же время спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей задержкой в принятии территориальных уступок затягивает установление мира. Он также назвал выступление украинского главы в Давосе неудачным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты по итогам встречи в Анкоридже. Он добавил, что излишнее углубление в детали происходящего «контрпродуктивно». По словам замминистра, Москва прилагает максимум усилий в переговорном вопросе.

Украина
Россия
переговоры
Абу-Даби
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зачистили»: Марочко рассказал об успехах ВС РФ вблизи Родинского
К чему снится война: шок-предсказания сонников
Стало известно, сколько людей купили билеты на концерт Долиной в Москве
Единый QR-код для всех: как с 1 сентября изменятся переводы денег в России
«Есть некий документ»: раскрыта цель Зеленского на переговорах в ОАЭ
В Германии заметили сговорчивость Украины на переговорах в Абу-Даби
Названа причина, почему банки блокируют некоторые переводы россиян
«Конечная цель»: в США выступили с заявлением о России
В квартирах киевлян наступили холода из-за блэкаута
Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
ЦБ рассказал о ситуации с дифицитом кадров в России
Трамп рассказал о военной армаде США вблизи Ирана
Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу
США подняли пошлины на товары из Южной Кореи
Москву ждет резкое похолодание
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
ТЦК придумали необычный способ отлавливать мужчин
Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили
Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.