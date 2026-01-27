Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 04:27

Названа причина, почему банки блокируют некоторые переводы россиян

Юрист Пашин: банки блокируют переводы при нетипичном поведении клиента

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кредитные организации начали активнее блокировать транзакции, если поведение клиента кажется нестандартным, сообщил РИА Новости юрист Дмитрий Пашин. По его словам, основанием для блокировки может стать необычная сумма, время платежа или даже устройство, с которого он совершен.

Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции <…> устройство, с которого проводится операция, сумма операции; <…> не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной, — заявил Пашин.

Ярким примером служит попытка перевода 1 млн рублей клиентом, который ранее не отправлял больше 20 тысяч, добавил юрист. Конкретные параметры, при которых срабатывает блокировка, каждый банк держит в секрете.

Ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук в беседе с NEWS.ru рассказала, что с начала 2026 года платежи через СБП могут попасть под усиленный контроль банков, в том числе это касается оплаты туров. Эксперт посоветовала выбирать платежные методы, при которых средства направляются юридическому лицу, а не частному. В числе безопасных вариантов она также назвала оплату на расчетный счет туроператора по договору.

