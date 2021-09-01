Конец эпохи военного переустройства: о чём Байден говорил с американцами

Уход США из Афганистана является завершением эпохи попыток силового переустройства других государств. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе обращения к нации. Трансляцию речи главы государства вёл Белый дом в своём Twitter.

Решение об Афганистане <...> оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран, — сказал Байден.

По словам президента, теперь США следует сосредоточиться на новых угрозах, которые в первую очередь связаны с Россией и Китаем, киберугрозами и распространением ядерного оружия.

При этом миссию по выводу американского контингента из Афганистана Байден назвал «невероятно успешной»

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее Байден заявил о том, что единственный американский интерес в Афганистане — не допустить превращения страны в плацдарм для атак террористов против США.