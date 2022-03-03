Компании США попросили власти не водить санкции против российского урана

Американские энергетические компании обратились к властям страны с просьбой не накладывать санкции на импорт урана из России. Ограничения не позволят сохранить низкие цены на электроэнергию в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ядерная энергетика США зависима от дешёвого российского урана, — сказал один из собеседников агентства.

Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, на долю России, Казахстана и Узбекистана приходится почти половина объёма урана, необходимого для работы американских АЭС.

Против санкций в отношении урана из России выступают такие компании, как Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI). В Белом доме заявили, что власти прислушиваются к запросам бизнеса, однако вместе с тем будут продолжать принимать меры для привлечения России к ответственности за ситуацию на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что санкции Запада в отношении России не имеют под собой никакой правовой почвы и не связаны с текущей ситуацией. По её словам, незаконные и аморальные меры воздействия Запада ударят по нему бумерангом.