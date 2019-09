#BREAKING : Anonymous whistleblower claims that US Special Representative for Ukraine Kurt Volker and US ambassador to the EU Gordon Sondland met with Ukrainian Pres. Zelensky in Kyiv one day after Trump-Zelensky call pic.twitter.com/PSNV3QMZRx

Документ в отредактированном варианте обнародовал комитет по разведке Палаты представителей США.