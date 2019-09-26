https://static.news.ru/photo/19eec48a-e05f-11e9-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп в своём кабинете Фото: twitter.com/PressSec

Сотрудник американских спецслужб, поднявший тревогу из-за телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в своей жалобе сенатору Ричарду Бёрру и главе комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу сообщил, что американский лидер использует силу своей администрации, подстрекая зарубежное государство вмешаться в выборы в 2020 году.

Это вмешательство включает, в числе прочих вещей, давление на иностранное государство для расследования в отношении одного из ключевых политических противников президента в США. Личный адвокат президента, Рудольф Джулиани, является ключевой фигурой его попыток. Генпрокурор Барр тоже кажется замешанным, — сказано в тексте жалобы.

#BREAKING : Anonymous whistleblower claims that US Special Representative for Ukraine Kurt Volker and US ambassador to the EU Gordon Sondland met with Ukrainian Pres. Zelensky in Kyiv one day after Trump-Zelensky call pic.twitter.com/PSNV3QMZRx — I.E.N. (@BreakingIEN) September 26, 2019

Документ в отредактированном варианте обнародовал комитет по разведке Палаты представителей США.

The complaint says President Trump "is using the power of his office" to solicit inference in the 2020 election by "pressuring a foreign country" to investigate Joe Biden. The complaint says Attorney General William Barr "appears" to be involved, too. pic.twitter.com/33jYlOYhVN — BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 26, 2019

Как писал News.ru, в Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.