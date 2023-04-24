Кирби: США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вашингтон хочет быть уверенным, что наступление Вооруженных сил Украины будет успешным, заявил в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что последнее слово остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в этом [наступлении]. Куда они пойдут и когда они пойдут, все это будет зависеть от решения Зеленского, — заявил Кирби.

Он добавил, что Вашингтон делает все возможное совместно с союзниками и партнерами, чтобы удостовериться в готовности Киева.

Ранее председатель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».

Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что украинские войска не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать для сохранения поддержки Запада. По оценке экспертов, Киеву придется столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам, если ВСУ не вырвутся из тупика.