Кирби назначен координатором совбеза по стратегическим коммуникациям

Джн Кирби / Фото Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назначен координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на распоряжение президента США Джо Байдена.

Кирби теперь будет координировать «межведомственные усилия» по разъяснению политики США, говорится в заявлении администрации. Также он станет выступать в качестве старшего представителя администрации по вопросам, связанным с данной сферой, при необходимости — с трибуны Белого дома.

Подчиняться теперь уже бывший пресс-секретарь Пентагона в новой должности будет советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.

Байден, объявляя о назначении, отметил, что Кирби обладает «уникальной квалификацией» для новой должности.

Я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме, — заявил американский лидер.

По словам президента, назначенец «понимает сложности внешней и оборонной политики государства», поэтому будет «умело излагать» политику власти по вопросам нацбезопасности.

Накануне телеканал CNN сообщил, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби покинет свою должность и перейдёт на работу в Белый дом. В случае необходимости он сможет заменять на брифингах нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.