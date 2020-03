Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон отбывали длительные сроки за преступления, связанные с наркотиками. В июне 2018 года Дональд Трамп после просьбы Ким Кардашьян-Уэст помиловал Элис Мари Джонсон. Женщина была пожизненно осуждена за хранение наркотиков и провела за решёткой 22 года. Американский лидер попросил Джонсон предоставить ему список других отбывающих наказание заключённых, заслуживающих помилования.

YESTERDAY: @KimKardashian West went to the White House to meet with @IvankaTrump alongside the @cut_50 team. pic.twitter.com/ZiDLvPNxqe

Несколько лет назад Холл, Муньос и Джонсон обращались с просьбой пересмотреть приговоры к занимавшему пост президента США Бараку Обаме, однако получили отказ, отмечает CTV News.