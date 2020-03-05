https://static.news.ru/photo/87c056e2-5eb6-11ea-93fe-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Модель и актриса Ким Кардашьян-Уэст встретилась в Вашингтоне с советниками президента США Дональда Трампа Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером. Во время визита в Белый дом звезду реалити-шоу сопровождали бывшие заключённые, приговоры которым глава государства смягчил в феврале.

Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон отбывали длительные сроки за преступления, связанные с наркотиками. В июне 2018 года Дональд Трамп после просьбы Ким Кардашьян-Уэст помиловал Элис Мари Джонсон. Женщина была пожизненно осуждена за хранение наркотиков и провела за решёткой 22 года. Американский лидер попросил Джонсон предоставить ему список других отбывающих наказание заключённых, заслуживающих помилования.

Несколько лет назад Холл, Муньос и Джонсон обращались с просьбой пересмотреть приговоры к занимавшему пост президента США Бараку Обаме, однако получили отказ, отмечает CTV News.

Meet Judith Negron, Crystal Munoz and Tynice Nichole Hall.



At the recommendation of @AliceMarieFree , @KimKardashian and the @cut_50 team, these 3 mothers were granted clemency by @realDonaldTrump last month and are already using their second chance to pay it forward! pic.twitter.com/4ysQku3Mag — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 4, 2020

Ранее Ким Кардашьян-Уэст сделала Элис Мари Джонсон лицом своего бренда корректирующего нижнего белья. 5 апреля на экраны выйдет двухчасовой документальный фильм «Правосудие», в котором актриса и группа юристов расскажут об осуждённых на длительные сроки американцах и их борьбе за справедливость, писал NEWS.ru.