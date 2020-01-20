https://static.news.ru/photo/b062d922-3b60-11ea-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Телеканал Oxygen опубликовал трейлер документального фильма звезды реалити-шоу Ким Кардашьян об американских заключённых.

Двухчасвой проект под названием «Правосудие» (The Justice Project) выйдет 5 апереля.

Фильм расскажет об осуждённых на длительные сроки американцах, и их борьбе за справедливость. Кардашьян и группа юристов посетили тюрьмы и провели интервью, чтобы разобраться в делах четырёх людей, которые, по их мнению, находятся под стражей незаконно.

Съёмки прошли в 2019 году, когда звезда реалити-шоу помогла выйти на свободу Элис Джонсон, получившей срок за хранение наркотиков, и Момолу Стюарта, осуждённого за убийство.

Как писал NEWS.ru, Ким Кардашьян заявила, что хотела бы встретиться и поужинать со шведской активисткой Гретой Тунберг. По словам знаменитости, она разделяет опасения по поводу изменения климата, высказанные этой «храброй и удивительной девушкой».