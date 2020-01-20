Телеканал Oxygen опубликовал трейлер документального фильма звезды реалити-шоу Ким Кардашьян об американских заключённых.
Двухчасвой проект под названием «Правосудие» (The Justice Project)
Фильм расскажет об осуждённых на длительные сроки американцах, и их борьбе за справедливость. Кардашьян и группа юристов посетили тюрьмы и провели интервью, чтобы разобраться в делах четырёх людей, которые, по их мнению, находятся под стражей незаконно.
Съёмки прошли в 2019 году, когда звезда реалити-шоу помогла выйти на свободу Элис Джонсон, получившей срок за хранение наркотиков, и Момолу Стюарта, осуждённого за убийство.
Как писал NEWS.ru, Ким Кардашьян заявила, что хотела бы встретиться и поужинать со шведской активисткой Гретой Тунберг. По словам знаменитости, она разделяет опасения по поводу изменения климата, высказанные этой «храброй и удивительной девушкой».
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