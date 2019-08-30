https://static.news.ru/photo/e5c8fb88-cb48-11e9-b846-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Бывшая заключённая, 64-летняя Элис Мари Джонсон стала первым лицом бренда корректирующего нижнего белья, основателем которого является модель и актриса Ким Кардашьян-Уэст.

Элис Мари Джонсон снялась в рекламной кампании в чёрном облегающем комплекте, пишет Vogue .

Женщина получила пожизненный срок без возможности досрочного освобождения за наркотики. Ким Кардашьян, изучив дело Джонсон, отправилась вместе с юристами в Белый дом, чтобы убедить президента США освободить её.

Как писал News.ru, в июне 2018 года Дональд Трамп помиловал Элис Мари Джонсон. Она находилась за решёткой в течение 22 лет.